Исследование: В Калининградской области самая высокая в России вовлеченность населения в малый бизнес

12 Май 2020 2020-05-12T14:13:53+03:00

На долю сотрудников малых и микропредприятий приходится 23,8% общей численности рабочей силы

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В Калининградской области самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес в России. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

В регионе на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится 23,8% общей численности рабочей силы.

Как отмечают авторы рейтинга, оборот калининградских малых и микропредприятий на одного работника в 2019 году составлял 3 421 рубль, общий оборот этого сектора оценивается в 438,4 млрд рублей.

Сейчас в Едином реестре субъектов МСП в Калининградской области официально числится 57921 субъектов, включая 55 862 микро- и 1970 малых предприятий.

Замыкают рейтинг Чечня, Калмыкия и Ингушетия - там небольшие предприятия аккумулируют менее 4% трудоспособного населения.

ИСТОЧНИК KP.RU