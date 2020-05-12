Исследование: В Калининградской области самая высокая в России вовлеченность населения в малый бизнес
В Калининградской области самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес в России. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».
В регионе на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится 23,8% общей численности рабочей силы.
Как отмечают авторы рейтинга, оборот калининградских малых и микропредприятий на одного работника в 2019 году составлял 3 421 рубль, общий оборот этого сектора оценивается в 438,4 млрд рублей.
Сейчас в Едином реестре субъектов МСП в Калининградской области официально числится 57921 субъектов, включая 55 862 микро- и 1970 малых предприятий.
Замыкают рейтинг Чечня, Калмыкия и Ингушетия - там небольшие предприятия аккумулируют менее 4% трудоспособного населения.
ИСТОЧНИК KP.RU