Калининградцы спасли лебедя, у которого на клюве застряло пластиковое кольцо
На лесном озере недалеко от Ладушкина в беду попал белый лебедь. На клюве у птицы застряло пластиковое кольцо. Об этом на страничке в соцсети «ВКонтакте» рассказали участники объединения «Союз калининградских джиперов».
Автомобилисты на своих джипах добрались до озера и не без труда поймали птицу.
В спасательной операции участвовало несколько человек на двух моторных лодках.
«Две моторные лодки взбаламутили воду в озере. Лебедь такого натиска не ожидал. Потеряв бдительность, выскочил на берег и застрял в кустах», - рассказывают джиперы.
Именно в кустах, откуда белоснежный красавец не смог быстро выбраться, удалось снять кольцо с клюва.
«Сняли колечко и отпустили», - заключили волонтеры. В группе они выложили фото и видео спасения лебедя.
ИСТОЧНИК KP.RU