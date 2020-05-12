Калининградцы спасли лебедя, у которого на клюве застряло пластиковое кольцо

12 Май 2020 2020-05-12T14:25:59+03:00

Лебедь на лесном озере под городом Ладушкин. Фото: vk.com

Птицу удалось поймать на лесном озере недалеко от Ладушкина

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На лесном озере недалеко от Ладушкина в беду попал белый лебедь. На клюве у птицы застряло пластиковое кольцо. Об этом на страничке в соцсети «ВКонтакте» рассказали участники объединения «Союз калининградских джиперов».

Автомобилисты на своих джипах добрались до озера и не без труда поймали птицу.

В спасательной операции участвовало несколько человек на двух моторных лодках.

«Две моторные лодки взбаламутили воду в озере. Лебедь такого натиска не ожидал. Потеряв бдительность, выскочил на берег и застрял в кустах», - рассказывают джиперы.

Именно в кустах, откуда белоснежный красавец не смог быстро выбраться, удалось снять кольцо с клюва.

«Сняли колечко и отпустили», - заключили волонтеры. В группе они выложили фото и видео спасения лебедя.

ИСТОЧНИК KP.RU