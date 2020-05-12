Власти назвали самые востребованные меры поддержки бизнеса в Калининграде в условиях пандемии
В Калининградской области самыми востребованными мерами поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса стали льготные займы и субсидии для микропредприяти и ИП. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, льготный займ в сумме до 10 млн рублей можно получить под 0,1% годовых, а субсидии составляют от 15 до 100 тысяч рублей.
«Ещё одна субсидия – так называемый «контракт для самозанятых», его предлагают гражданам, желающим официально оформить свой бизнес и на эти цели они могут получить 50 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе правительства..
Кроме того, предприниматели в Калининградской области как минимум на полгода освобождены от большинства налоговых обязательств – по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за первый и второй кварталы 2020 года.
Всего на поддержку экономики и рынка труда в регионе дополнительно было аккумулировано около миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU