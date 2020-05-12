В Калининграде предположительно от коронавируса скончалась врач-реаниматолог областной больницы

12 Май 2020 2020-05-12T15:40:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В ЦГКБ Калининграда скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии областной клинической больницы. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«Она была на аппарате ИВЛ с тяжелой пневмонией. К сожалению, спасти ее не удалось. Причины смерти официально будем знать после медицинского заключения. Соболезнуем родным и близким», - сказал он.

Предположительно, у врача был положительный тест на коронавирус. Если эта информация подтвердится, то смерть реаниматолога станет 12-м летальным случаем от COVID-19 в Калининградской области. Ранее от коронавируса скончалась медесестра областной клинической больницы Надежда Дивак. Ей было 65 лет. Некоторое время назад в областной клинической больнице был выявлен очаг заражения коронавирусом. Инфекцию подхватили более 50 человек - как врачей, так и пациентов.

Напомним, по данным на 12 мая, в регионе под медицинским наблюдением находятся 2186 человек, в том числе 121 человек в условиях обсерватора. На COVID-19 обследовано 29 097 калининградцев, выявлено в общей сложности 753 случая заражения, в том числе 19 за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Калининградский врач - о скандале из-за отказа работать с коронавирусом: «Мы не боимся! Люди работают честно, ответственно и смиренно»

Шума наделало последнее заявление министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко о 350 медиках, отказавшихся работать с коронавирусной инфекцией. Общество раскололось: одни принялись стыдить врачей и медсестер за антигуманный поступок, другие – призывают не унижать людей в белых халатах, мол, у каждого отказавшегося есть на то веская причина. «Комсомолка» попросила калининградских врачей, кто сегодня работает с ковидом, объяснить столь нетипичное поведение коллег и прокомментировать заявление министра (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU