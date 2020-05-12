2020-05-12T15:40:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде предположительно от коронавируса скончалась врач-реаниматолог областной больницы

Женщина находилась на аппарате ИВЛ с тяжелой пневмонией
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В ЦГКБ Калининграда скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии областной клинической больницы. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«Она была на аппарате ИВЛ с тяжелой пневмонией. К сожалению, спасти ее не удалось. Причины смерти официально будем знать после медицинского заключения. Соболезнуем родным и близким», - сказал он.

Предположительно, у врача был положительный тест на коронавирус. Если эта информация подтвердится, то смерть реаниматолога станет 12-м летальным случаем от COVID-19 в Калининградской области. Ранее от коронавируса скончалась медесестра областной клинической больницы Надежда Дивак. Ей было 65 лет. Некоторое время назад в областной клинической больнице был выявлен очаг заражения коронавирусом. Инфекцию подхватили более 50 человек - как врачей, так и пациентов.

Напомним, по данным на 12 мая, в регионе под медицинским наблюдением находятся 2186 человек, в том числе 121 человек в условиях обсерватора. На COVID-19 обследовано 29 097 калининградцев, выявлено в общей сложности 753 случая заражения, в том числе 19 за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Калининградский врач - о скандале из-за отказа работать с коронавирусом: «Мы не боимся! Люди работают честно, ответственно и смиренно»

Шума наделало последнее заявление министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко о 350 медиках, отказавшихся работать с коронавирусной инфекцией. Общество раскололось: одни принялись стыдить врачей и медсестер за антигуманный поступок, другие – призывают не унижать людей в белых халатах, мол, у каждого отказавшегося есть на то веская причина. «Комсомолка» попросила калининградских врачей, кто сегодня работает с ковидом, объяснить столь нетипичное поведение коллег и прокомментировать заявление министра (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Калининграда: Дежурные группы работают в 20 детсадах
В ночь на 14 мая в Калининграде разведут мосты
Выхожу на улицу погулять с псом: историк моды Александр Васильев окончательно выздоровел
В Калининграде предположительно от коронавируса скончалась врач-реаниматолог областной больницы
Стало известно, будут ли пускать после 12 мая в Светлогорск, Зеленоградск и другие морские курорты
Власти назвали самые востребованные меры поддержки бизнеса в Калининграде в условиях пандемии
Калининградцы спасли лебедя, у которого на клюве застряло пластиковое кольцо
Исследование: В Калининградской области самая высокая в России вовлеченность населения в малый бизнес
В Советске мужчина пытался задушить жену на глазах у 9-летнего сына
За три дня в Калининградской области задержали 37 пьяных водителей
На Куршскую косу пустят только посетителей в масках и перчатках
По факту ДТП с двумя погибшими на Советском проспекте в Калининграде завели уголовное дело
В Калининградской области силовики задержали 29 «черных копателей»
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали три человека
В Калининграде свыше 2 тысяч человек остаются под меднаблюдением из-за коронавируса
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининградской области за сутки выявлено 19 новых случаев коронавируса
В Калининграде полиция c 12 мая будет жестко контролировать соблюдение масочного режима
В Калининграде в микрорайон «Западный» пустят маршрутку №72
В Гвардейском районе на два месяца закрывается движение на участке дороги «Зорино-Солдатово»
В Знаменске уголовник пытался пробраться в закрытый детсад
МЧС: в ночь на вторник в Калининградской области ожидаются заморозки и снег
Область выделила более 16 млн рублей на ремонт двух домов культуры
За два дня в Калининграде к ответственности привлекли 27 мотоциклистов
С 12 мая в регионе увеличивается количество поездов к морю
В Калининградской области выздоровели более 200 пациентов с коронавирусом
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В Калининграде объявили в розыск подозреваемого в мошенничестве уроженца Москвы