Мэрия Калининграда: Дежурные группы работают в 20 детсадах

12 Май 2020 2020-05-12T15:44:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде на сегодняшний день в 20 детских садах а работают 82 дежурные группы, которые посещают 752 ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Работа групп организована в соответствии со всеми рекомендациями санитарных врачей. Так в частности, в каждом саду детей осматривает медицинский работник, соблюдается масочный режим, особое внимание уделяется дезинфекции», - сообщили в мэрии.

Мониторинг востребованности мест в детских садах проводится комитетом по образованию ежедневно, соответственно будет увеличиваться и количество дежурных групп, отметили в городской администрации.

Всю информацию о работе дежурных групп можно получить у руководителя детсада, который посещает ребёнок, или по телефону горячей линии - 39-87-80.

ИСТОЧНИК KP.RU