2020-05-12T15:51:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде до 31 мая продлили запрет на плановую медпомощь

При этом не допускается отказа пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области до 31 мая продлевается временный запрет на оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«При этом не допускается отказа пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих», - заявили в министерстве.

Помимо этого, ограничения распространяются на все виды медицинских услуг по направлению «косметология», в том числе консультативную, а также на такие направления, как мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, медицинская реабилитация, пластическая хирургия, рефлексотерапия, если при их предоставлении потребителю невозможно соблюсти масочный режим. Временный запрет также касается всех видов стоматологической помощи (включая ортопедическую), за исключением экстренной и неотложной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде бесплатно раздали почти 19 тысяч масок
В аптеки Калининграда в мае поступит более 150 тысяч медицинских масок
Врач-реаниматолог Калининградской областной больницы скончалась от тяжелой формы пневмонии
В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего подростка
«Третьим будешь!» Калининградец из ревности зарезал своего товарища по «зоне»
В сквере «Королевы Луизы» в Зеленоградске появятся сцена и новые скамейки
Международный форум янтарной отрасти в Свелогорске перенесли на 2021 год
Стали известны места размещения фоторадаров на этой неделе в Калининградской области
На ул. Горького в Калининграде в ДТП травмирован мотоциклист
Калининградский драмтеатр объявил о закрытии сезона и принимает пожертвования от зрителей
В Калининградском зоопарке зебр подселили в вольер к жирафам
В Калининграде пенсионерка лишилась 35 тыс рублей после окрашивания волос
Калининградцы соболезнуют семье реаниматолога, скончавшейся в больнице предположительно от коронавируса
В Калининградской области начали работу призывные комиссии
В Калининграде начались рейды по контролю соблюдения масочного режима
Калининградка через суд потребовала с салона красоты 500 тысяч за некачественный педикюр
Калининградку будут судить за изнасилование
В Калининграде до 31 мая продлили запрет на плановую медпомощь
Мэрия Калининграда: Дежурные группы работают в 20 детсадах
В ночь на 14 мая в Калининграде разведут мосты
Выхожу на улицу погулять с псом: историк моды Александр Васильев окончательно выздоровел
В Калининграде предположительно от коронавируса скончалась врач-реаниматолог областной больницы
Стало известно, будут ли пускать после 12 мая в Светлогорск, Зеленоградск и другие приморские города
Власти назвали самые востребованные меры поддержки бизнеса в Калининграде в условиях пандемии
Калининградцы спасли лебедя, у которого на клюве застряло пластиковое кольцо
Исследование: В Калининградской области самая высокая в России вовлеченность населения в малый бизнес
В Советске мужчина пытался задушить жену на глазах у 9-летнего сына