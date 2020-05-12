В Калининграде до 31 мая продлили запрет на плановую медпомощь

12 Май 2020 2020-05-12T15:51:24+03:00

При этом не допускается отказа пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью

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В Калининградской области до 31 мая продлевается временный запрет на оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«При этом не допускается отказа пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих», - заявили в министерстве.

Помимо этого, ограничения распространяются на все виды медицинских услуг по направлению «косметология», в том числе консультативную, а также на такие направления, как мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, медицинская реабилитация, пластическая хирургия, рефлексотерапия, если при их предоставлении потребителю невозможно соблюсти масочный режим. Временный запрет также касается всех видов стоматологической помощи (включая ортопедическую), за исключением экстренной и неотложной.

ИСТОЧНИК KP.RU