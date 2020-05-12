2020-05-12T16:02:16+03:00
Происшествия

Калининградку будут судить за изнасилование

Жертвой 26-летней горожанки стала до этого незнакомая с ней девушка
Игорь ОРЕХОВ
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Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда областного СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летней горожанки, которая обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.

Нехарактерное, вообще-то для представительниц слабого пола преступление было совершено в январе этого года на съемной квартире по улице Молодой Гвардии. Жертвой необузданных страстей стала 24-летняя калининградка, которая до этого момента даже не была знакома с насильницей. В том жилище потерпевшая оказалась в поисках своего бывшего сожителя, который пьянствовал в компании приятеля и его супруги.

- После застолья мужчины уснули, после чего обвиняемая, по версии следствия и надругалась над калининградкой, - сообщила официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - В ходе расследования по уголовному делу допрошен ряд свидетелей, проведены судебно-медицинские и психиатрическая судебные экспертизы. Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала, дала подробные показания об обстоятельствах его совершения и подтвердила их в ходе проверки показаний на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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