2020-05-12T16:24:27+03:00
Общество

Калининградка через суд потребовала с салона красоты 500 тысяч за некачественный педикюр

В ходе процедуры мастер повредил ей палец стопы
Виктор Сергеев
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Жительница Калининграда, недовольная сделанным педикюром, подала в суд на салон красоты. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В сентябре прошлого года горожанка посетила салон ногтевого сервиса. В ходе процедуры мастер повредил ей палец стопы и не оказал первую помощь. В результате это привело к воспалению, ей пришлось обращаться в больницу.

Моральный вред женщина оценила в 500 тысяч рублей. Судебное заседание по гражданскому делу назначено на 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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