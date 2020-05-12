Калининградка через суд потребовала с салона красоты 500 тысяч за некачественный педикюр
В ходе процедуры мастер повредил ей палец стопы
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Жительница Калининграда, недовольная сделанным педикюром, подала в суд на салон красоты. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В сентябре прошлого года горожанка посетила салон ногтевого сервиса. В ходе процедуры мастер повредил ей палец стопы и не оказал первую помощь. В результате это привело к воспалению, ей пришлось обращаться в больницу.
Моральный вред женщина оценила в 500 тысяч рублей. Судебное заседание по гражданскому делу назначено на 20 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU