В Калининграде начались рейды по контролю соблюдения масочного режима

12 Май 2020 2020-05-12T16:35:33+03:00

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В Калининграде сотрудники мэрии при поддержке правоохранителей начали проводить рейды по контролю соблюдения горожанами масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Всего на маршрутах общественного транспорта по разным направлениям во вторник, 12 мая, одновременно работало несколько таких межведомственных групп.

«Подавляющее большинство пассажиров едет в масках, понимая необходимость мер предосторожности в условиях замкнутого пространства салонов. В масках и защитных перчатках работают кондукторы, которые также поясняют при посадке, что поездка возможна только в надетой маске. Подъезжающие к остановкам водители автобусов малого класса, а также больших автобусов, где нет изоляции кабины, также были в масках», - рассказал Как отметил заместитель председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Козлов,.

Профилактическо-просветительские рейды городские власти планируют проводить до конца недели. Предполагается, что к ним привлекут сотрудников полиции, которые смогут штрафовать нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU