12 Май 2020 2020-05-12T16:52:49+03:00

Перед началом работы была проведена дезинфекция помещений

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В Калининградской области начали работу призывные комиссии. Во вторник, 12 мая, первые группы призывников пришли на заседания призывных комиссий в двадцати двух городах области, сообщает пресс-служба Балтфлота

Всего из Калининградской области будут призваны около 1000 новобранцев. Подавляющее большинство из них отправится служить в соединения и воинские части Балтийского флота.

«Все призывники, врачи-специалисты, члены призывных комиссий обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Кроме того, все военные комиссариаты и сборные пункты обеспечены расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, приборами для очистки воздуха и бесконтактными термометрами», - добавили в пресс-службе флота.

Перед началом работы была проведена дезинфекция помещений всех военных комиссариатов и прилегающих к ним территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU