В Калининграде пенсионерка лишилась 35 тыс рублей после окрашивания волос

12 Май 2020 2020-05-12T17:07:43+03:00

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В полицию Калининграда обратилась местная 59-летняяя жительница, которая сообщила, что из ее квартиры пропало 35 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские не обнаружили следов взлома и стали выяснять, кто посещал жилище. Горожанка вспомнила, что недавно к ней приходила мастер по окрашиванию волос.

Правоохранители задержали 37-летнюю женщину и доставили ее в отдел. Там она призналась, что воспользовалась тем, что пенсионерка отвлеклась, обыскала комнату и нашла шкатулку с деньгами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сотрудники полиции проверяют подозреваемую на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU