В Калининградском зоопарке зебр подселили в вольер к жирафам

12 Май 2020 2020-05-12T17:11:20+03:00

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В Калининградском зоопарке начали формировать экспозицию «Саванна» – совместно планируют содержать несколько африканских видов животных: страусов, жирафов, зебр, камерунских коз и птиц. Как сообщает пресс-служба зоопарка, зебр уже подселили к жирафам. Вольер освоили зебры Гранта – мать Венера 20 лет и ее 3-летняя дочь Верона.

«Киперы специально выбрали прохладную неделю, в течение которой жирафы будут находиться в зимнем павильоне, чтобы позволить зебрам в их отсутствие спокойно адаптироваться в большом вольере. Зебры – самые легковозбудимые и тревожные животные из всех обитателей экспозиции», - говорят в пресс-службе.

Адаптироваться зебры будут не меньше пяти дней. После того, как зебры освоятся, в «Саванну» по очереди выпустят других животных. Наготове страусы и камерунские козлы.

«Смешанная экспозиция повысит благополучие животных за счет значительного увеличения их пространства для выгула. Совместное содержание разных видов животных – общепринятая практика в зоопарках по всему миру. Как правило, вместе содержат животных, обитающих в одной географической зоне», - отметили в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU