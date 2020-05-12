Калининградский драмтеатр объявил о закрытии сезона и принимает пожертвования от зрителей

12 Май 2020 2020-05-12T17:23:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Фактически Калининградский областной драматический театр перестал принимать зрителей с 17 марта. В связи с объявлением режима самоизоляции спектакли мартовского репертуара переносили сначала на апрель, потом на май, теперь заявленные в афише показы планируются в октябре. Хотя театр гарантирует, что все купленные билеты будут действительны осенью, большинству зрителей пришлось вернуть деньги. Об этом сообщает пресс-секретарь театра Лидия Пименова.

- За два месяца государственное автономное учреждение, которым является театр, не заработало ни копейки, - рассказывает Лидия Пименова. - При этом актеры продолжали репетировать, работали в режиме онлайн, популяризируя театральное искусство. Однако перестав продавать билеты, театр не в состоянии платить им зарплату в полном объеме. И до глубокой осени доходов не предвидится.

В театре рассказали, что верные зрители предложили драмтеатру материальную помощь. Добровольные взносы в поддержку любимых актеров можно сделать, купив билеты на Торжественную церемонию подведения итогов IX-го конкурса актерского мастерства «Свое лицо». Она планируется на 6 октября. А юридические лица могут перечислить средства и по договорам.

ИСТОЧНИК KP.RU