На ул. Горького в Калининграде в ДТП травмирован мотоциклист
Авария произошла около 14 часов на выезде из города
.Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник, 12 мая, в Калининграде в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла около 14 часов на выезде из города. Водитель «Фиата» при повороте на Большую Окружную не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», который двигался во встречном направлении.
В результате столкновения 29-летний мотоциклист получил телесные повреждения и доставлен в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU