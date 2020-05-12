На ул. Горького в Калининграде в ДТП травмирован мотоциклист

12 Май 2020 2020-05-12T17:31:44+03:00

Авария произошла около 14 часов на выезде из города

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Во вторник, 12 мая, в Калининграде в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла около 14 часов на выезде из города. Водитель «Фиата» при повороте на Большую Окружную не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения 29-летний мотоциклист получил телесные повреждения и доставлен в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU