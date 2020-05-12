Международный форум янтарной отрасти в Свелогорске перенесли на 2021 год

12 Май 2020 2020-05-12T17:40:48+03:00

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Калининградский янтарный комбинат вновь объявил о переносе сроков проведения V юбилейного международного экономического форума янтарной отрасли. На этот раз – на 2012 год. В марте сообщалось о переносе форума с июня на 3–6 сентября 2020.

«В марте, сдвигая даты с июня на сентябрь 2020, мы надеялись, что ограничения, введенные в России и в большинстве стран мира из-за пандемии нового коронавируса, не продлятся долго. Но на данный момент мы не можем быть абсолютно уверенны в том, что все участники, среди которых немало представителей ближнего и дальнего зарубежья, смогут приехать на Amberforum в Калининградскую область в начале осени», - сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Организаторы рассчитывают, что юбилейный Amberforum-2021 посетят не менее 5 тысяч участников – экспертов, производителей изделий из янтаря и гостей. Запланирован аукцион янтарных самородков весом свыше 1 кг, выставка товаров из янтаря.

ИСТОЧНИК KP.RU