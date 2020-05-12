В сквере «Королевы Луизы» в Зеленоградске появятся сцена и новые скамейки

12 Май 2020 2020-05-12T18:03:28+03:00

Сейчас в городе в рамках муниципальных контрактов идет реконструкция нескольких улиц

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В сквере «Королевы Луизы» в Зеленоградске монтируют сцену, также там будут установлены скамейки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в городе в рамках муниципальных контрактов идет реконструкция ул. Гагарина, Крымского переулка, ремонтируются тротуары на улице Л. Толстого.

«На ул. Володарского появятся новые композиции из мозаичной плитки. На Курортном проспекте восстановили деревянное зодчество, а также отремонтировали кровлю здания Дома Культуры», - сообщил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.

Напомним, ранее Зеленоградск победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Комплекс работ общей стоимостью порядка 119 млн рублей был проведен на трех объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU