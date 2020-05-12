2020-05-12T18:07:19+03:00
Происшествия

«Третьим будешь!» Калининградец из ревности зарезал своего товарища по «зоне»

В процессе застолья нетрезвый гость вдруг принялся оказывать знаки внимания сожительнице хозяина квартиры
Игорь ОРЕХОВ
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Январским вечером этого года в квартире одного из домов по улице Судостроительной в городе Калининграде усиленно соображали на троих 41-летний хозяин жилища, его сожительница и их, видимо, общий приятель. Который вдруг вздумал поухаживать за присутствующей здесь дамой. На беду галантного (чересчур галантного, как посчитал собутыльник) кавалера, выпито к тому моменту уже было изрядно. И «законный» (хотя и гражданский) супруг вдруг испытал такую острую неприязнь к объявившемуся сопернику в любви, что схватил нож и воткнул его в грудь бывшему корефану. А потом еще три раза…

Оказавшись под арестом, свою вину убийца признал. И рассказал, что знал свою жертву еще по исправительной колонии, где они оба тащили срок. С учетом такой биографии, а также того факта, что в 1999-м уголовник уже сидел за убийство двух человек с особой жестокостью, исход этой ссоры представляется вполне закономерным.

Следственный отдел по Московскому району Калининграда собрал достаточный объем доказательств, чтобы уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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