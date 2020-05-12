В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 14-летнего подростка

12 Май 2020 2020-05-12T18:09:30+03:00

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Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 14-летнего Виталия Романова. Накануне днем подросток ушел из центра «Надежда» на улице Камской и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет: шорты чёрного цвета, белая футболка.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-487 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU