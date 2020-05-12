2020-05-12T18:45:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач-реаниматолог Калининградской областной больницы скончалась от тяжелой формы пневмонии

Точная причина смерти Светланы Соловьевой станет известна после медицинской экспертизы
Кирилл Алексеев
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Светлана Соловьева.Светлана Соловьева.Фото: Facebook
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Во вторник стало известно, что в Центральной городской больнице Калининграда скончалась врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Светлана Соловьева. Женщине было 65 лет, она работала в неврологическом отделении Калининградской областной клинической больницы.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекцией, в последнее время Светлана Соколова работала с больными, зараженными вирусом COVID-19. Впоследствии она заболела сама. Причина смерти официально не называется, однако вполне вероятно, что ей стала коронавирусная инфекция, давшая серьезные осложнения на легкие.

- Она (Светлана Соловьева - Ред.) была на аппарате искусственной вентиляции легких с тяжелой пневмонией. К сожалению, спасти ее не удалось. Причины смерти официально будем знать после медицинского заключения. Соболезнуем родным и близким, - сказал руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

В конце апреля в Калининградской областной клинической больнице был зафиксирован мощный очаг коронавируса. Тогда заболели более 100 человек - и врачей, и пациентов. 65-летняя медсестра Надежда Дивак скончалась. Несколько отделений закрыли на карантин.

- Там достаточно большое количество заболевших медработников, я думаю, человек 95-100, - говорил журналистам министр здравоохранения региона Александр Кравченко. - Больница сама по себе большая – полторы тысячи человек коллектив.

Напомним, по данным на 12 мая, в регионе под медицинским наблюдением находятся 2186 человек, в том числе 121 человек в условиях обсерватора. На COVID-19 обследовано 29 097 калининградцев, выявлено в общей сложности 753 случая заражения, в том числе 19 за последние сутки. Скончались от коронавируса 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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