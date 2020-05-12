2020-05-12T19:12:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В аптеки Калининграда в мае поступит более 150 тысяч медицинских масок

Об этом "Комсомолке" сообщили в Росздравнадзоре
Ольга Гончарова
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..Фото: Иван МАРКОВ
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С медицинскими масками в калининградских аптеках напряженная ситуация царит с февраля этого года. Были маски по три рубля штука, потом по пять и цены взлетели до полтинника. Впрочем, дефицита уже практически не наблюдается.

- Сеть аптек «Эконом» получила 10 тысяч 397 медицинских масок. У оптовой компании «Катрен» - 7 тысяч масок. Аптечная сеть «Ригла» ожидает поступления в продажу в мае порядка 120 тысяч штук, - сообщила «Комсомолке» руководитель территориального органа Росздравнадзора Алла Великая.

В аптечных точках «Риглы» с 11 по 13 мая планируют продать порядка 40 тысяч масок, с 18 по 20 мая плановое поступление 50 тысяч штук, до 22 мая – еще 30 тысяч медицинских средств индивидуальной защиты для лица. Конечно, при тотальном масочном режиме этого на миллион населения области маловато будет. Но хоть что-то.

ИСТОЧНИК KP.RU

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