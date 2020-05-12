В Калининграде бесплатно раздали почти 19 тысяч масок

12 Май 2020 2020-05-12T20:27:37+03:00

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В Калининграде с первых числе апреля неизвестный волонтер раздавал маски для защиты от коронавируса. Олег не называл свою фамилию и организацию, в которой работает. Говорит, что наладил производство масок в Калининграде и раздавал их, чтобы просто помочь людям в трудное время. Встретиться с Олегом можно было у супермаркетов практически ежедневно. Добрая акция завершилась 10 мая.

- Всего нами было подарено 18900 многоразовых масок, - рассказывает «Комсомолке» Олег. - Я хочу поблагодарить всех людей, кто пришел получить эту помощь, а также всех кто мне помогал в этом ответственном деле! Я очень рад, что мы смогли помочь!

Интересно, что в последние дни акции вместе с маской горожане могли бесплатно получить антисептик и перчатки. Всего раздали более 1000 бутылочек с антисептическим средством и более 2000 медицинских перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU