На ул. Дзержинского в Калининграде сгорела «Тойота»

13 Май 2020 2020-05-13T10:19:59+03:00

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Ночью в Калининграде на улице Дзержинского сгорел автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:55. В «Тойоте Камри» выгорел моторный отсек, частично поврежден салон.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU