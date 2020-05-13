На ул. Дзержинского в Калининграде сгорела «Тойота»
В машине выгорел моторный отсек
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Ночью в Калининграде на улице Дзержинского сгорел автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:55. В «Тойоте Камри» выгорел моторный отсек, частично поврежден салон.
Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU