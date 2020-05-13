Власти сообщили, когда в Калининграде завершится учебный год

13 Май 2020 2020-05-13T10:26:51+03:00

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В Калининграде завершается учебный год. Об этом сообщается на странице администрации мэрии в «Фейсбук».

Для учеников 1-4 классов учеба закончится уже 15 мая. С 22 мая на каникулы отправятся учащиеся 5-8 классов (23 мая для тех, у кого шестидневка), 29 мая – ученики 9-11 классов (30 мая для тех у кого шестидневка).

«Внеурочная деятельность, допобразование и т.д. для 1-8 классов продолжится в дистанционном режиме до 29 мая», - добавили в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU