Власти сообщили, когда в Калининграде завершится учебный год
Для учеников 1-4 классов учеба закончится уже 15 мая
.Фото: Виктор Буздин
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В Калининграде завершается учебный год. Об этом сообщается на странице администрации мэрии в «Фейсбук».
Для учеников 1-4 классов учеба закончится уже 15 мая. С 22 мая на каникулы отправятся учащиеся 5-8 классов (23 мая для тех, у кого шестидневка), 29 мая – ученики 9-11 классов (30 мая для тех у кого шестидневка).
«Внеурочная деятельность, допобразование и т.д. для 1-8 классов продолжится в дистанционном режиме до 29 мая», - добавили в горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU