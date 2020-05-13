В Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T10:37:45+03:00

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В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе по состоянию на 13 мая, выявлено 812 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 10 028 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4461 (44,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 4491 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU