В Калининграде из больницы выписали более 30 человек, переболевших коронавирусом
Всего в области уже выздоровели 247 человек, у которых был подтвержден коронавирус
.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Калининградской области из больниц выписан 31 человек, переболевший коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Всего в области уже выздоровели 247 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 2218 человек, в том числе, 127 человек в условиях обсерватора. На COVID-19 обследовано 30 092 человека, выявлено 812 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU