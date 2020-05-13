2020-05-13T11:01:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде из больницы выписали более 30 человек, переболевших коронавирусом

Всего в области уже выздоровели 247 человек, у которых был подтвержден коронавирус
Виктор Сергеев
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..Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Калининградской области из больниц выписан 31 человек, переболевший коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в области уже выздоровели 247 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Сейчас в регионе под медицинским наблюдением остаются 2218 человек, в том числе, 127 человек в условиях обсерватора. На COVID-19 обследовано 30 092 человека, выявлено 812 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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