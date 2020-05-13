2020-05-13T11:08:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: В половине новых случаев коронавирус у калининградцев протекал бессимптомно

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия
Виктор Сергеев
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

«У 9-ти заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 10 - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 21 случай бессимптомного течения коронавирусной инфекции», - сообщили в оперштабе.

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения и обследования.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 812 случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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