В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

13 Май 2020 2020-05-13T11:13:33+03:00

Электричества не будет на 22-х улицах

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В среду, 13 мая, в Калининграде в течение дня отключено электричествов домах на 22-х улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на пер. Нахимова 2,10а, 18а-20,1,13-15, ул. Алтайская 1-я 2-4,14,3-13,21-27, ул. Алтайская 2-я 8, Балтийское шоссе 106 (ДЮСШ восточных единоборств), ул. Благодатная 6-10,5,9,17, ул. Каблукова 15-19, ул. Магнитогорская 1,3, ул. Макаренко 2а-14,18,20,24-26,3,5, 9-17, 21,23, ул. Механическая 4-10,1-9, ул. Селенгинская 12а,14, 11,17-21, ул. Сестрорецкая 6а-10,1-3а,7,11-13, ул. Славянская 6-10, 16,26, 3-11,13,15, 29,31,39,41, пер. Славянский 3, ул. Ст. серж. Карташёва 2-4г,8,12,24-42,7-11,27-43а, 49- 61,67-75, ул. Тихоокеанская 20,22, ул. Урицкого 19,27а, ул. Ю. Долгорукого 1-5;

До 18 часов электричество отключено на ул. Стрелковая 6,10,7-9, ул. Озёрная 18,20-24,21-31, ул. Молодёжная 2-4, ул. Полоцкая 64-66, ул. Портовая 20,29а, ул. Дзержинского 72- 78в, 96, 96а.

Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено на ул. Эпроновская 1, 2-6,ул. Багратиона 24-28 и до 17.30 на ул. Левитана 22, 58 (корп.1,3).

ИСТОЧНИК KP.RU