На пр. Победы в ДТП пострадали водитель и 16-летний пассажир скутера
Пострадавшие госпитализированы
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП с участием скутера на проспекте Победы в Калининграде во вторник, 12 мая. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В половине десятого вечера двигавшийся в сторону ул. Менделеева водитель «Мерседеса» при повороте налево врезался в скутер «QINGQI». После этого скутер отбросило на проезжающую «Шкоду».
В результате аварии 18-летний водитель скутера и 16-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU