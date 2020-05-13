На пр. Победы в ДТП пострадали водитель и 16-летний пассажир скутера

13 Май 2020 2020-05-13T12:09:41+03:00

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Два человека пострадали в ДТП с участием скутера на проспекте Победы в Калининграде во вторник, 12 мая. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В половине десятого вечера двигавшийся в сторону ул. Менделеева водитель «Мерседеса» при повороте налево врезался в скутер «QINGQI». После этого скутер отбросило на проезжающую «Шкоду».

В результате аварии 18-летний водитель скутера и 16-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU