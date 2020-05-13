Калининградцу грозит 2 года колонии за кражу 200 литров топлива

13 Май 2020 2020-05-13T12:17:17+03:00

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В Калининграде полицейские задержали водителя, сливавшего топливо со служебного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На майских праздниках мужчина оставил служебный грузовик на парковке на улице Транспортной. А затем слил 200 литров топлива из бака. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

На 38-летнего водителя завели уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU