Калининградцу грозит 2 года колонии за кражу 200 литров топлива
Ущерб превысил 10 тысяч рублей
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В Калининграде полицейские задержали водителя, сливавшего топливо со служебного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На майских праздниках мужчина оставил служебный грузовик на парковке на улице Транспортной. А затем слил 200 литров топлива из бака. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
На 38-летнего водителя завели уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU