В Калининграде из-за коронавируса сезон фонтанов открыли позже обычного
В предыдущие годы фонтаны запускали 1 мая
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде открыли сезон фонтанов. Из-за коронавируса и режима самоизоляции в этом году запуск городских фонтанов перенесли с 1 мая на 12 мая. Об этом ранее сообщали в администрации Калининграда.
В этом году власти Калининграда готовы потратить на 13 фонтанов 8,6 млн рублей. Речь о ремонте и техническом обслуживании оборудования. Также деньги пойдут на мытье чаш фонтанов и очистку их от мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU