2020-05-13T13:23:20+03:00
Общество

В Калининграде из-за коронавируса сезон фонтанов открыли позже обычного

В предыдущие годы фонтаны запускали 1 мая
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде открыли сезон фонтанов. Из-за коронавируса и режима самоизоляции в этом году запуск городских фонтанов перенесли с 1 мая на 12 мая. Об этом ранее сообщали в администрации Калининграда.

В этом году власти Калининграда готовы потратить на 13 фонтанов 8,6 млн рублей. Речь о ремонте и техническом обслуживании оборудования. Также деньги пойдут на мытье чаш фонтанов и очистку их от мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24