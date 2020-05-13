В Калининграде из-за коронавируса сезон фонтанов открыли позже обычного

13 Май 2020 2020-05-13T13:23:20+03:00

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В Калининграде открыли сезон фонтанов. Из-за коронавируса и режима самоизоляции в этом году запуск городских фонтанов перенесли с 1 мая на 12 мая. Об этом ранее сообщали в администрации Калининграда.

В этом году власти Калининграда готовы потратить на 13 фонтанов 8,6 млн рублей. Речь о ремонте и техническом обслуживании оборудования. Также деньги пойдут на мытье чаш фонтанов и очистку их от мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU