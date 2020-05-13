В Калининграде на плановый ремонт остановили РТС «Цепрусс» и четыре малых котельных

13 Май 2020 2020-05-13T13:34:00+03:00

Горячей воды у жителей ряда улиц не будет в течение двух недель

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В Калининграде с 13 мая на плановый ремонт остановлены РТС «Цепрусс», а также котельные на ул. Емельянова, 300, 47, 92 и ул. Земнухова,6. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение двух недель без горячей воды останутся потребители по следующим адресам:

ул. Емельянова 84а; 86а; 88а; 47; 49; 51; 53; 207; 209; 246-246а; 248-256; 258-268; 258а; 268а; 270; 272-282; 284-298; 312 (детский сад №49);

ул. Земнухова 8-10;

Белинского 38;40; 53; 55-63; 61а; Воздушная 2; 4-10; 21-31; переулок Воздушный 4; 9-11; Красносельская 5-7;21-31;36-40а;56; 67а; 67б; 60; Менделеева 2-6; 8; 10-12; 12а; пр. Победы 88-90; 92; 94; 130-140; 142; 144а-г ; 189; 189а;

Радистов 33; переулок Радистов 2; Глазунова 7-7а; 9; 11; Тенистая аллея

5-9а; 13-19; Сержанта Мишина 1; 8; Брусничная 2; 5-13; Менделеева,18

(детский сад №2); проспект Победы,137 (ТЦ «Виктория»); Тенистая аллея,28-30 (ООО«Вагоностроитель»); Менделеева,13 (школа№19); проспект Победы,143 (ОАО «Славянка»).

ИСТОЧНИК KP.RU