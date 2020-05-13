На Аллее Смелых в Калининграде в ДТП попал пьяный скутерист
Пострадавший госпитализирован
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник вечером на улице Аллея Смелых в Калининграде в ДТП пострадал скутерист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Двигавшийся в сторону ул. Дзержинского 61-летний водитель скутера «APRILIA» не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. В результате падения мужчина получил телесные повреждения.
В полиции отметили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU