Мэрия Калининграда: На ремонтируемом участке ул. Гагарина уже уложили нижние слои сфальтобетона

13 Май 2020 2020-05-13T13:44:46+03:00

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На большей части ул. Юрия Гагарина, где проводится реконструкция, уже уложены нижние слои асфальтобетона. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, по обеим сторонам улицы также уложена серая плитка на тротуарах и красная – на велодорожках. Сейчас идёт подготовка к заливке оснований под опоры освещения.

Сейчас по одной стороне организовано передвижение строительной техники и подвоз материалов, по второй – движение транспорта в центр. Замедляется трафик лишь на небольшом узком участке, на границе двух проектов: реконструкции ул. Гагарина и строительства развязки в рамках строительства Восточной эстакады. Дождевая канализация с Гагарина уже врезана в большой коллектор, предстоит завершить перенос участка электросетей на новые опоры.

Окончание работ и сдача обновлённой улицы Гагарина планируется в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU