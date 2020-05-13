Назначен новый начальник регионального управления Службы судебных приставов

13 Май 2020 2020-05-13T14:01:35+03:00

Ранее Андрей Очкалов более пяти лет возглавлял управление в Оренбургской области

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Временно исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области назначен Алексей Очкалов. Накануне он был официально представлен губернатору Антону Алиханову, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Очкалов ранее более пяти лет возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области.

Алексей Очкалов родился 17 апреля 1980 года в Оренбурге. В 2002 году окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2003 года работал в управлении Минюста Российской Федерации по Оренбургской области, УФССП России по Оренбургской области и УФССП России по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU