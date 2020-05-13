Назначен новый начальник регионального управления Службы судебных приставов
Временно исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области назначен Алексей Очкалов. Накануне он был официально представлен губернатору Антону Алиханову, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Алексей Очкалов ранее более пяти лет возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области.
Алексей Очкалов родился 17 апреля 1980 года в Оренбурге. В 2002 году окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2003 года работал в управлении Минюста Российской Федерации по Оренбургской области, УФССП России по Оренбургской области и УФССП России по Свердловской области.
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