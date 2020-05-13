Калининградец за полдня потратил с украденной банковской карты 400 тысяч рублей

13 Май 2020 2020-05-13T14:46:19+03:00

Полицейские задержали горожанина, который уже сознался в содеянном

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Калининградец украл у приятеля банковскую карту и потратил все деньги за полдня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

20-летний мужчина во время прогулки с приятелем украл у него банковскую карту. Злоумышленник знал пин-код, а также то, что на карте находится крупная сумма денег.

Хозяин карты обнаружил пропажу в первой половине следующего дня. К тому времени его приятель приобрел дорогие вещи, два мобильных телефона, беспроводные наушники, а также снял часть денег через банкоматы.. Кроме того, передвигавшийся на такси злоумышленник в качестве оплаты услуг водителя заплатил за ремонт автомобиля в одном из городских автосервисов. Общий ущерб составил свыше 398 000 рублей

Полицейские задержали горожанина, который уже сознался в содеянном, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU