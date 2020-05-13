2020-05-13T14:54:07+03:00
Происшествия

Житель Гусева врезался в дерево на угнанном квадроцикле

Угонщик госпитализирован
Виктор Сергеев
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В Гусевском районе водитель квадроцикла врезался в придорожное дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в поселке Поддубы. Прибывшие на место полицейские установили, что за рулем находился 22-летний местный житель, который угнал транспортное средство у приятеля, однако не справился с управлением и врезался в дерево.

Пострадавшего с травмами госпитализировали в районную больницу. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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