2020-05-13T17:19:54+03:00
Общество

В Калининграде ожидаются заморозки две ночи подряд

Температура опустится до -2 градусов
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области в ночь на 14 мая и в ночь с 14 на 15 мая местами ожидаются заморозки до -2 °C. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на данные регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

МЧС рекомендует в это время не перегружать электросети, не обогревать жилище при помощи газовых горелок, планировать отдых и работу на приусадебном участке с учетом резкого понижения температур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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