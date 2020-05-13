В Калининграде ожидаются заморозки две ночи подряд
Температура опустится до -2 градусов
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области в ночь на 14 мая и в ночь с 14 на 15 мая местами ожидаются заморозки до -2 °C. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на данные регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
МЧС рекомендует в это время не перегружать электросети, не обогревать жилище при помощи газовых горелок, планировать отдых и работу на приусадебном участке с учетом резкого понижения температур.
ИСТОЧНИК KP.RU