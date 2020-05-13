Калининградка облила кипятком соседку по общежитию
В Калининграде завели уголовное дело на женщину, которая облила соседку кипятком. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в общежитии на переулке Трамвайном. Между женщинами начался конфликт на бытовой почве, в результате которого 34-летняя злоумышленница схватила чайник и облила соседку кипятком.
С ожогами лица, шеи и туловища 25-летнюю горожанку госпитализировали. Медики расценили полученные телесные повреждения как средней тяжести вред здоровью.
Злоумышленницу доставили в отдел, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU