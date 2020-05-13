Калининградка облила кипятком соседку по общежитию

13 Май 2020 2020-05-13T15:52:22+03:00

Между женщинами начался конфликт на бытовой почве

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В Калининграде завели уголовное дело на женщину, которая облила соседку кипятком. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в общежитии на переулке Трамвайном. Между женщинами начался конфликт на бытовой почве, в результате которого 34-летняя злоумышленница схватила чайник и облила соседку кипятком.

С ожогами лица, шеи и туловища 25-летнюю горожанку госпитализировали. Медики расценили полученные телесные повреждения как средней тяжести вред здоровью.

Злоумышленницу доставили в отдел, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU