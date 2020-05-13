В Калининграде мама с полуторагодовалым сыном провалились в открытый люк
В Калининграде мама с полуторогодовалым сыном провалились в открытый люк. Инцидент произошел возле одного из магазинов на улице Дзержинского в воскресенье, 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Молодая мама смогла выбраться из люка самостоятельно, с помощью прохожих ей удалось вытащить ребенка из воды и оказывать первую помощь до приезда скорой, которая, по словам мамы, приехала очень быстро. Ребенка доставили в больницу без сознания.
Врач анестезиолог-реаниматолог Детской областной больницы Алексей Нестер рассказал, что мальчик поступил сразу в реанимацию, минуя приемное отделение. Состояние малыша было очень тяжелое, так как он, несмотря на оперативные действия пришедших на помощь, некоторое время находился в воде. Мальчик был в коме, с сильным переохлаждением и судорогами.
После проведения в течение нескольких часов реанимационных мероприятий состояние ребенка стабилизировалось. Уже к утру 11 мая наметилась положительная динамика, и он быстро пошел на поправку.
Сейчас маленький пациент уже переведен в обычную палату отделения неврологии ДОБ, и, по словам Алексея Нестерова, его состояние можно оценивать как удовлетворительное: «Самое главное, что у него не осталось никаких неврологических последствий», сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU