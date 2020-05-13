В Калининградской области высадили картофель более чем на половине площадей

13 Май 2020 2020-05-13T16:29:05+03:00

Всего в этом году картофель планируется высадить на площади 2 325 гектаров

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В Калининградской области высадили картофель на более 1,5 тысячи гектаров, что составляет 66% от плана. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства. Всего в этом году картофель планируется высадить на площади 2 325 гектаров.

Больше всего картофеля будет высажено в Гурьевском городском округе – свыше 710 гектаров, сейчас план реализован на 63%. Также традиционно в числе ключевых производителей картофеля в области – Багратионовский (258 гектаров), Гвардейский (382 гектара) и Славский (535 гектаров) городские округа.

В Гвардейском округе работа близится к завершению – там картофель высажен на 91 % от запланированных объемов.

ИСТОЧНИК KP.RU