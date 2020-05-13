В Калининграде уничтожат партию контрафактных столовых приборов из Китая
Груз столовых приборов торговой марки «BergHOFF» прибыл в регион до пандемии коронавируса
.Фото: Таможня Калининградской области
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В Калининграде уничтожат партию контрафактных столовых приборов из Китая. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
Груз столовых приборов торговой марки «BergHOFF» прибыл в регион до пандемии коронавируса. В ходе таможенного контроля выяснилось, что товарный знак был использован незаконно. Кроме этого, у получателя товара отсутствовали необходимые лицензионные соглашения.
Недавно по решению Арбитражного суда столовые приборы, всего 1800 штук были признаны контрафактными и подлежащими уничтожению, а компании-получателю вынесено предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU