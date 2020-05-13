2020-05-13T17:51:26+03:00
Общество

Неработающим воспитателям калининградских детсадов сохранят зарплаты

Сегодня в дошкольных организациях трудится порядка 4 тысяч человек
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти сохранят среднюю зарплату работникам неработающих из-за пандемии детских садов. Об этом сообщил вице-премьер Илья Баринов. Сегодня в дошкольных организациях трудится порядка 4 тысяч человек.

«Вчера начали работу 380 дежурных групп. При этом остаются закрытыми более половины детских садов. Мы понимаем волнение сотрудников системы образования. Нами проработано решение – зарплаты педагогическим работникам и персоналу учреждений будут сохранены», – отметил Баринов.

При этом он подчеркнул, что все воспитатели, не задействованные в работе дежурных группы, займутся, преимущественно в дистанционном формате, повышением своей профессиональной квалификации и учебно-методической работой.

По данным региональных властей, сейчас дежурные группы посещают более 4,5 тысяч детей. Все они вчера прошли медицинский осмотр.

Для того, чтобы получить место в такой группе, необходимо подать заявление в муниципальный орган управления образованием с приложением справок законных представителей ребенка с места работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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