Библиотеку Фридрихсбургских ворот в Калининграде пополнили более 1000 уникальных книг

13 Май 2020 2020-05-13T18:32:38+03:00

Среди них - редкие энциклопедии по морскому делу и биографические труды о великих путешественниках

Изменить размер текста: A A

Работа учреждений культуры может возобновиться уже через две недели, и калининградский Музей Мирового океана вместе со своими филиалами активно готовится к приему посетителей. Специалисты проводят реставрацию экспонатов и ремонт кораблей, обновляют фонды и работают над созданием новых интересных проектов. Как сообщает пресс-служба музея, основатель компании АВТОТОР Владимир Щербаков передал в дар коллекцию из более чем 1000 книг, которые составят основу библиотечного фонда Школы навигацких наук, работающей во Фридрихсбургских воротах. Это редкие энциклопедии по морскому делу, биографические труды о великих путешественниках и первооткрывателях, качественные иллюстрированные издания русской и мировой классики, бестселлеры современных авторов - лауреатов премий в области детской и юношеской литературы.

- Важно не только дать возможность детям получить прикладные знания, но и сформировать интерес к освоению нового через литературу, через понятные художественные образы помочь им воспитать в себе лучшие человеческие качества, дать правильные духовно-нравственные ориентиры в жизни, - отметил Владимир Щербаков.

По словам генерального директора Музея Мирового океана Светланы Сивковой, в навигацкой школе проходят занятия по истории морского дела и российского флота, навигации, фортификации и артиллерии, и после возобновления работы книги будут очень востребованы у ребят.

Напомним, в апреле в честь 30-летнего юбилея Музею Мирового океана Владимир Щербаков передал в дар коллекцию наград Российской империи, СССР и иностранных государств, а также памятных монет, которые станут частью экспозиции музея. В марте компания АВТОТОР профинансировала проведение дезинфекции помещений музея и перечислила средства на выплату зарплаты коллективу.

«Я хочу высказать слова благодарности Владимиру Ивановичу и компании АВТОТОР за ту поддержку, которую они оказывают нашему учреждению. Если бы не их помощь, нам было бы плохо», - подчеркнула генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

ИСТОЧНИК KP.RU