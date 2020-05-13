2020-05-13T19:10:55+03:00
Общество

Калининградца избили на парковке после дорожного конфликта

Инцидент произошел на улице Полоцкого
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде водителя избили на парковке около торгового центра. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на парковке около торгового центра на улице Полоцкого. После дорожного конфликта один из водителей сломал нос своему оппоненту.

Участковые установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградца избили на парковке после дорожного конфликта
Библиотеку Фридрихсбургских ворот в Калининграде пополнили более 1000 уникальных книг
Неработающим воспитателям калининградских детсадов сохранят зарплаты
В Калининграде уничтожат партию контрафактных столовых приборов из Китая
В Калининградской области высадили картофель более чем на половине площадей
В Калининграде мама с полуторагодовалым сыном провалились в открытый люк
Калининградка облила кипятком соседку по общежитию
В Калининграде ожидаются заморозки две ночи подряд
Житель Гусева врезался в дерево на угнанном квадроцикле
Калининградец за полдня потратил с украденной банковской карты 400 тысяч рублей
Назначен новый начальник регионального управления Службы судебных приставов
Мэрия Калининграда: На ремонтируемом участке ул. Гагарина уже уложили нижние слои сфальтобетона