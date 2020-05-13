Калининградца избили на парковке после дорожного конфликта

13 Май 2020 2020-05-13T19:10:55+03:00

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В Калининграде водителя избили на парковке около торгового центра. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на парковке около торгового центра на улице Полоцкого. После дорожного конфликта один из водителей сломал нос своему оппоненту.

Участковые установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU