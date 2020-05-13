Калининградца избили на парковке после дорожного конфликта
В Калининграде водителя избили на парковке около торгового центра. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел на парковке около торгового центра на улице Полоцкого. После дорожного конфликта один из водителей сломал нос своему оппоненту.
Участковые установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU