2020-05-14T00:08:01+03:00
Общество

Стало известно, в какие часы будет работать светомузыкальный фонтан в Биржевом сквере в Калининграде

Объект традиционно привлекает к себе десятки калининградцев
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Мэрия Калининграда на свое страничке в Фейсбуке сообщила часы работы светомузыкального фонтана в Биржевом сквере, возле здания Музея изобразительных искусств (бывший ДКМ).

"Время работы светомузыкального фонтана в Биржевом сквере: 12:00; 17:00 и 20:40. Первые два сеанса обычные "музыкальные", вечерний уже со светом. Продолжительность - 36 минут", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, светомузыкальный фонтан возле бывшего ДКМ был построен на деньги Сбербанка перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Объект сразу стал привлекать к себе множество калининградцев и туристов.

Светомузыкальный фонтан может работать в «поющем» режиме, обеспечивая синхронную работу водных эффектов и цветов подсветки в такт музыкальному сопровождению. В фонтане используется индивидуальная подсветка струй, которая позволяет получить множество цветовых эффектов, таких как «Бегущий цвет», «Эффект радуги», «Эквалайзер», и «Стробы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, в какие часы будет работать светомузыкальный фонтан в Биржевом сквере в Калининграде
Калининградца избили на парковке после дорожного конфликта
Библиотеку Фридрихсбургских ворот в Калининграде пополнили более 1000 уникальных книг
Неработающим воспитателям калининградских детсадов сохранят зарплаты
В Калининграде уничтожат партию контрафактных столовых приборов из Китая
В Калининградской области высадили картофель более чем на половине площадей
В Калининграде мама с полуторагодовалым сыном провалились в открытый люк
Калининградка облила кипятком соседку по общежитию
В Калининграде ожидаются заморозки две ночи подряд
Житель Гусева врезался в дерево на угнанном квадроцикле
Калининградец за полдня потратил с украденной банковской карты 400 тысяч рублей
Назначен новый начальник регионального управления Службы судебных приставов
Мэрия Калининграда: На ремонтируемом участке ул. Гагарина уже уложили нижние слои сфальтобетона