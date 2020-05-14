Стало известно, в какие часы будет работать светомузыкальный фонтан в Биржевом сквере в Калининграде

14 Май 2020 2020-05-14T00:08:01+03:00

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Мэрия Калининграда на свое страничке в Фейсбуке сообщила часы работы светомузыкального фонтана в Биржевом сквере, возле здания Музея изобразительных искусств (бывший ДКМ).

"Время работы светомузыкального фонтана в Биржевом сквере: 12:00; 17:00 и 20:40. Первые два сеанса обычные "музыкальные", вечерний уже со светом. Продолжительность - 36 минут", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, светомузыкальный фонтан возле бывшего ДКМ был построен на деньги Сбербанка перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Объект сразу стал привлекать к себе множество калининградцев и туристов.

Светомузыкальный фонтан может работать в «поющем» режиме, обеспечивая синхронную работу водных эффектов и цветов подсветки в такт музыкальному сопровождению. В фонтане используется индивидуальная подсветка струй, которая позволяет получить множество цветовых эффектов, таких как «Бегущий цвет», «Эффект радуги», «Эквалайзер», и «Стробы».

ИСТОЧНИК KP.RU