В Светлом двое мужчин за день ограбили два магазина

14 Май 2020 2020-05-14T10:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Светлом полицейские задержали двоих мужчин за серию грабежей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

12 мая в магазине на улице Горького злоумышленники похитили 5 бутылок пива, закуски и сигареты. Продавщица пыталась их остановить, однако ей стали угрожать насилием.

Спустя час в другом магазине на улице 1-я Маяковского мужчины, уже выпившие пиво, открыто похитили 4 бутылки со спиртным, пиво и мясные изделия.

Сотрудники полиции быстро установили личности грабителей и задержали одного из них, когда мужчина возвращался домой. Спустя некоторое время было установлено местонахождение второго подозреваемого. Грабителями оказались ранее судимые местные жители в возрасте 21 и 29 лет.

Полицейские установили, что задержанные причастны к совершению другого аналогичного преступления. Также один из подозреваемых отрабатывается на причастность к краже имущества из подвала. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU