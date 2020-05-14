2020-05-14T10:24:03+03:00
Общество

В Светлом двое мужчин за день ограбили два магазина

Грабители задержаны, возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Светлом полицейские задержали двоих мужчин за серию грабежей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

12 мая в магазине на улице Горького злоумышленники похитили 5 бутылок пива, закуски и сигареты. Продавщица пыталась их остановить, однако ей стали угрожать насилием.

Спустя час в другом магазине на улице 1-я Маяковского мужчины, уже выпившие пиво, открыто похитили 4 бутылки со спиртным, пиво и мясные изделия.

Сотрудники полиции быстро установили личности грабителей и задержали одного из них, когда мужчина возвращался домой. Спустя некоторое время было установлено местонахождение второго подозреваемого. Грабителями оказались ранее судимые местные жители в возрасте 21 и 29 лет.

Полицейские установили, что задержанные причастны к совершению другого аналогичного преступления. Также один из подозреваемых отрабатывается на причастность к краже имущества из подвала. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области выявили 36 новых случаев коронавируса
В Светлом двое мужчин за день ограбили два магазина
Стало известно, в какие часы будет работать светомузыкальный фонтан в Биржевом сквере в Калининграде
Калининградца избили на парковке после дорожного конфликта
Библиотеку Фридрихсбургских ворот в Калининграде пополнили более 1000 уникальных книг
Неработающим воспитателям калининградских детсадов сохранят зарплаты
В Калининграде уничтожат партию контрафактных столовых приборов из Китая
В Калининградской области высадили картофель более чем на половине площадей
В Калининграде мама с полуторагодовалым сыном провалились в открытый люк
Калининградка облила кипятком соседку по общежитию
В Калининграде ожидаются заморозки две ночи подряд
Житель Гусева врезался в дерево на угнанном квадроцикле
Калининградец за полдня потратил с украденной банковской карты 400 тысяч рублей
Назначен новый начальник регионального управления Службы судебных приставов
Мэрия Калининграда: На ремонтируемом участке ул. Гагарина уже уложили нижние слои сфальтобетона