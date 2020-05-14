В Светлом двое мужчин за день ограбили два магазина
В Светлом полицейские задержали двоих мужчин за серию грабежей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
12 мая в магазине на улице Горького злоумышленники похитили 5 бутылок пива, закуски и сигареты. Продавщица пыталась их остановить, однако ей стали угрожать насилием.
Спустя час в другом магазине на улице 1-я Маяковского мужчины, уже выпившие пиво, открыто похитили 4 бутылки со спиртным, пиво и мясные изделия.
Сотрудники полиции быстро установили личности грабителей и задержали одного из них, когда мужчина возвращался домой. Спустя некоторое время было установлено местонахождение второго подозреваемого. Грабителями оказались ранее судимые местные жители в возрасте 21 и 29 лет.
Полицейские установили, что задержанные причастны к совершению другого аналогичного преступления. Также один из подозреваемых отрабатывается на причастность к краже имущества из подвала. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU