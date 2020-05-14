В Калининградской области выявили 36 новых случаев коронавируса
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 848 случаев заболевания.
.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 36 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 848 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 9974 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4049 (40,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 5527 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU