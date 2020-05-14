В Калининградской области выявили 36 новых случаев коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T10:36:48+03:00

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 848 случаев заболевания.

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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 36 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 848 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 9974 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 4049 (40,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 5527 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU