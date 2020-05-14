В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

14 Май 2020 2020-05-14T11:29:32+03:00

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В четверг, 14 мая, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 18-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено в Центральном районе на ул. Нарвская 6-8,10-16,18-24, пер. Нарвский 2,6а (Муз. лицей), пер. Калужский 1-5,2-10,7 (Д/сад № 102), ул. Желябова 1-7,6-8, ул. Красносельская 71,73,75,77,79,81,83, ул. Добролюбова 27,29,30,37,46,48, ул. Радистов 13,14,15,16,17,18,19,20,22,25,29,30, 31,32,34,35,36,33,36,37,38,39,40,41,42,44,46,48,51,54,57, пер. Радистов1,3,5,7,9,20, ул. Менделеева 45,46,62,66,52,62,70,74, ул. Жуковского 1а,2е,, Советский пр-т 29,38,45.

В Московском районе до 18 часов свет отключен на ул. П/п-ка Емельянова 45а,б,182,184,186, 188,192,194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,222, ул. С. Халтурина 1-3,13-15,2-4,6-8,9,10,11, ул. Дежнёва 1,8,9,10,11,12,5-7,14-16,17,18, ул. Мичурина 21,23,25,26,27,28,29,30,32,33, ул. Айвазовского 4,6,7,8.

В Ленинградском районе до 18 часов не будет энергоснабжения на ул. Земельной 9-27 и ул. Горького 68-92.

Холодное водоснабжение с 13:30 до 18:00 отключено на ул. 9 Апреля 98,100-104.

В Центральном районе не будет холодной воды с 21:00 до 02:00 предстоящих суток на ул. Г. Димитрова 33-35,37-39,41,51 и ул. Репина 54 (д/сад № 119).

ИСТОЧНИК KP.RU