В Зеленоградске на побережье установят 20 пляжных корзин
Они изготовлены по образцу корзин города Кранц
.Фото: zelenogradsk.com
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Власти Зеленоградска закупили 20 пляжных корзин в рамках подготовки к пляжному сезону. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Пляжные корзины изготовлены по образцу корзин города Кранц. Сейчас подрядчики выполняют их сборку.
«Они послужат комфортным местом отдыха как в солнечный день, так и при ветреной погоде», - заявили в пресс-службе администрации Зеленоградска.
ИСТОЧНИК KP.RU