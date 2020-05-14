В Зеленоградске на побережье установят 20 пляжных корзин

14 Май 2020 2020-05-14T11:45:35+03:00

Они изготовлены по образцу корзин города Кранц

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Власти Зеленоградска закупили 20 пляжных корзин в рамках подготовки к пляжному сезону. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Пляжные корзины изготовлены по образцу корзин города Кранц. Сейчас подрядчики выполняют их сборку.

«Они послужат комфортным местом отдыха как в солнечный день, так и при ветреной погоде», - заявили в пресс-службе администрации Зеленоградска.

ИСТОЧНИК KP.RU