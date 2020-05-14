В Калининграде за сутки выписали 30 человек, переболевших коронавирусом
Всего в области с начала пандемии выздоровели 277 человек.
.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Калининградской области за сутки из больниц выписали 30 человек, переболевших коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.
Всего в области с начала пандемии выздоровели 277 человек.
По данным оперштаба, на COVID-19обследовано 30 963 человека, из них выявлено 848 случаев заражения. Под медицинским наблюдением в области остаются 2 321 человек, в том числе 134 в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU